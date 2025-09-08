Телеканал БСТ появился в мессенджере MAX

Свежие новости Башкирии теперь можно смотреть и читать в национальном мессенджере MAX - главный телеканал республики стал первым региональным телеканалом, который запустил в нем свое вещание.

Аудитория мессенджера растет каждый день. В августе количество визитов выросло на 164% от показателей июля, а аудитория выросла до 30 миллионов человек.

Запуск канала в национальном мессенджере MAX - очередной этап развития интернет-вещания телеканала БСТ. Как показал период закрытого тестирования, который проходил в минувшие выходные, видеозаписи новостных сюжетов здесь загружаются быстрее, что несомненно влияет на доступность новостного контента.