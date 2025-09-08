В Башкирии стартовал третий международный чемпионат «Геовызов»

В нем участвуют свыше трехсот ученых и студентов из 16 стран мира. Турнир призван популяризировать профессию геолога и повысить навыки у будущих специалистов, отметил глава республики Радий Хабиров на открытии соревнований. Также гостей события приветствовал руководитель Роснедр Олег Казанов.

С символического удара в гонг руководитель Роснедр Олег Казанов дал старт масштабному интеллектуальному турниру в Башкортостане. В третий раз начинающие и опытные геологи будут соревноваться друг с другом. Гостей, которых более трёхсот, приветствовал Радий Хабиров. Он отметил – «Геовызов» призван повысить престиж профессии.

Для Башкортостана это имеет огромное значение – повышается престиж геологических профессий, мы проводим серьёзную подготовку на базе Уфимского университета науки и технологий и Уфимского государственного нефтяного технического университета. Кроме того, это ещё одно из направлений нашего взаимодействия с Правительством страны и Роснедрами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Улучшить свои навыки приехали студенты из шестнадцати стран дальнего и ближнего зарубежья. Отчётливо можно увидеть флаги государств СНГ, а также Китая, Египта, Алжира. Представители Палестины и вовсе участвуют впервые.

Наша команда состоит из пяти человек. Они специализируются не на геологии нефти и газа, а на общей геологии. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Россией, чтобы в будущем наши геологи приехали к вам и обучались, а также хотели бы победить в чемпионате и вернуться с кубком. Амин Навахда, генеральный директор по развитию и научным исследованиям Министерства образования Палестины

Высокая мотивация и у команд из российских университетов. В Уфу приехали студенты и ученые из разных уголков страны. Причем конкурсный отбор был строгим, признаются юноши и девушки. Даже обычное участие даёт молодым людям дополнительный бонус в личном портфолио, а ещё опыт и полезные знакомства.

Каждое задание будут судить учёные с большим багажом знаний. Условия для всех равные. Чемпионат состоит из двенадцати дисциплин. Теоретический тур пройдёт на базе парка «Патриот». В полевых условиях участники поработают на востоке республики, особенно там, где территория богата колчеданными и хромитовыми месторождениями. Они проведут в Зауралье три дня.

Основным местом проведения чемпионата, где участников ждут практические задания, станет Учалинский район. Они будут искать полезные ископаемые, исследовать их, а также анализировать разрезы. Победители получат возможность пройти стажировки в ведущих компаниях страны.

Географические ландшафты Башкортостана всегда представляли большой интерес среди учёных. Особенно среди мирового научного сообщества.

Здесь сосредоточены интересные геологические и природные ландшафты. На прошлой неделе наш геопарк «Торатау» вошёл в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, став второй такой территорией в стране. Кроме того, в этом году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включили наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш, расположенной в Бурзянском районе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Пока есть свободное время, для участников провели обзорную экскурсию по Уфе. Гостям показали один из главных символов республики — Монумент дружбы.

Нас встретили тепло, всё очень понравилось. Мы пока посетили 2-3 места, я уверена, мне у вас еще больше понравится. Иль Сароз, участница чемпионата «Геовызов»