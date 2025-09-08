В Башкирии стартовал третий международный чемпионат «Геовызов»

В нем участвуют свыше трехсот ученых и студентов из 16 стран мира. Турнир призван популяризировать профессию геолога и повысить навыки у будущих специалистов, отметил глава республики Радий Хабиров на открытии соревнований. Также гостей события приветствовал руководитель Роснедр Олег Казанов.
С символического удара в гонг руководитель Роснедр Олег Казанов дал старт масштабному интеллектуальному турниру в Башкортостане. В третий раз начинающие и опытные геологи будут соревноваться друг с другом. Гостей, которых более трёхсот, приветствовал Радий Хабиров. Он отметил – «Геовызов» призван повысить престиж профессии.
Улучшить свои навыки приехали студенты из шестнадцати стран дальнего и ближнего зарубежья. Отчётливо можно увидеть флаги государств СНГ, а также Китая, Египта, Алжира. Представители Палестины и вовсе участвуют впервые.
Высокая мотивация и у команд из российских университетов. В Уфу приехали студенты и ученые из разных уголков страны. Причем конкурсный отбор был строгим, признаются юноши и девушки. Даже обычное участие даёт молодым людям дополнительный бонус в личном портфолио, а ещё опыт и полезные знакомства.
Каждое задание будут судить учёные с большим багажом знаний. Условия для всех равные. Чемпионат состоит из двенадцати дисциплин. Теоретический тур пройдёт на базе парка «Патриот». В полевых условиях участники поработают на востоке республики, особенно там, где территория богата колчеданными и хромитовыми месторождениями. Они проведут в Зауралье три дня.
Основным местом проведения чемпионата, где участников ждут практические задания, станет Учалинский район. Они будут искать полезные ископаемые, исследовать их, а также анализировать разрезы. Победители получат возможность пройти стажировки в ведущих компаниях страны.
Географические ландшафты Башкортостана всегда представляли большой интерес среди учёных. Особенно среди мирового научного сообщества.
Пока есть свободное время, для участников провели обзорную экскурсию по Уфе. Гостям показали один из главных символов республики — Монумент дружбы.
Попробовали и такое лакомство, как башкирский мёд. Ещё они узнали в национальном музее информацию о том, какими полезными ископаемыми богат Башкортостан. Такое знакомство уже даёт краткое представление — с какими задачами, да и в целом — минералами и на какой местности — молодым людям придётся поработать на протяжении десяти дней.