Житель Башкирии выловил 6000 раков и стал преступником

Краснокамский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении двух преступлений.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов республики, мужчина, используя принадлежавшие ему лодки, установил на участке реки Белой в Краснокамском районе запрещенные орудия лова – раколовки-«гармошки». В дальнейшем он извлек из них незаконно пойманных речных раков в количестве более 6 тысяч особей.

В результате преступных действий подсудимого окружающей среде был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.