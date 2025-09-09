Житель Башкирии выловил 6000 раков и стал преступником

Краснокамский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении двух преступлений.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов республики, мужчина, используя принадлежавшие ему лодки, установил на участке реки Белой в Краснокамском районе запрещенные орудия лова – раколовки-«гармошки». В дальнейшем он извлек из них незаконно пойманных речных раков в количестве более 6 тысяч особей.
В результате преступных действий подсудимого окружающей среде был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.
Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, в пользу государства были конфискованы его раколовки и две лодки. Приговор еще не вступил в законную силу.