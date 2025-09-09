Ученые из Уфы установили мировой рекорд сверхпластичности металла

Этой осенью Институт проблем сверхпластичности металлов РАН отметит 40 лет. Он известен своими разработками, позволяющими создавать детали сложной формы из металлов и сплавов с улучшенными свойствами. Во время одного из испытаний сотрудники поставили рекорд сверхпластичности – растяжение образца на 4100%.
К верхней и нижней тягам крепится образец металла, установив нужную скорость, нижняя начинает опускаться, отчего сам металл – постепенно растягиваться. Ученые работают в перчатках и с пинцетом – температура в печи свыше 500 градусов. Вся информация о процессе растяжения записывается в специальной программе.
Суть эксперимента – определить оптимальный режим сверхпластичности по результатам проведения испытаний при разных температурах и скоростях деформации. Результат одного из испытаний стал рекордным. Металл растянулся больше, чем на 4000%. Показатели нагрузки на графике растяжения понизились так, что невозможно было определить, происходит растяжение образца или нет. Нижний захват при этом даже вышел за пределы печи.
Современные технологии позволяют из металла, как из куска пластилина, вылепить готовое изделие. Оно будет таким же прочным, но при этом весить существенно меньше. Его можно будет использовать в промышленности и в быту. Сверхпластичность – то, чем занимается институт уже несколько десятилетий.
Использование эффекта сверхпластичности позволяет снизить энергопотребление при производстве за счет уменьшения усилий для придания изделию необходимой формы. А еще за счет использования таких материалов можно уменьшить вес транспортных средств. Как результат – экономия топлива и увеличение дальности поездок или полетов.
Из значимых разработок – ключевой элемент газотурбинного авиационного двигателя нового поколения. По своей технологии он опережает мировые аналоги. Пустили в серийное производство вентиляторной лопатки. Самолет МС-21-310 с отечественными двигателями уже совершает полеты.
В этом году Институт проблем сверхпластичности металлов РАН отмечает юбилей. Четыре десятилетия упорного труда, инновационных решений и прорывных открытий. На приуроченную к празднику конференцию приедут ученые, генеральные конструкторы, герои труда России и руководители заводов. Впереди – новые горизонты и еще более впечатляющие достижения на благо науки и промышленности.