В Башкирии мужчина пытался убить родного отца

В Чекмагушевском районе расследуют случай нападения на пенсионера. Подробности рассказали в МВД.

В местное медицинское учреждение доставили 60-летнего мужчину с ножевым ранением. Оказалось, травму пенсионеру нанёс 35-летний сын.

Как выяснилось, мужчина вернулся домой поздно и вступил в конфликт с родственником. Отец был недоволен поведением сына. В порыве агрессии мужчина набросился на папу с ножом. Пострадавший смог обратиться за медицинской помощью сам.

С места происшествия изъяли нож. Мужчине был причинён тяжкий вред здоровью. Виновнику случившегося избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

