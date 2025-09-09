Санинструктор из Башкирии обучает основам тактической медицины на СВО

Участник специальной военной операции с позывным «03», младший сержант из Нефтекамска, исполняет обязанности санитарного инструктора в комендантском батальоне мотострелкового полка 1197.
С октября 2022 года, находясь на запорожском направлении, он выполняет задачи по оказанию первой помощи и эвакуации раненых солдат. За свои достижения он был удостоен государственной награды — медали Жукова.
С февраля 2023 года боец стал инструктором по тактической медицине и обучил около 150 военнослужащих основам этой дисциплины. Он также организовал учебные места и подготовил санитаров, которые теперь продолжают обучать личный состав. За активную работу и вклад в подготовку военных боец получил медаль «За вклад в военную медицину».
В моменты затишья младший сержант «03» занимается оказанием медицинской помощи больным, а также организует мероприятия по дезинфекции и профилактике распространения сезонных заболеваний. Его девиз: «Здоровый солдат — залог неминуемой победы!».
История его службы служит вдохновляющим примером, показывающим, что можно достичь многого благодаря патриотизму, самоотверженности и трудолюбию.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: администрация г. Нефтекамск