Радий Хабиров и Михаил Дегтярев обсудили развитие спорта в Башкирии

В Москве прошла встреча министра спорта России Михаила Дегтярева и главы республики Радия Хабирова. Обсудили основные вопросы развития спорта в регионе и проведение крупнейших состязаний.

Башкортостан сегодня соблюдает все стандарты развития спортивной отрасли, установленные Президентом России, и удерживает позиции в числе спортивных лидеров страны. По итогам 2024 года 62% жителей систематически занимаются спортом, уровень обеспеченности объектами превысил 75%.

Главный вопрос, который нам был очень важен, мы доложили, как у нас по «Бизнес-спринту», то есть идет строительство объектов, 6 объектов мы строим – это спортивные объекты в Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, Уфе. По второму вопросу есть поручение Президента – это строительство легкоатлетического манежа. Сейчас как раз решаются бюджетные процессы. Нужно открывать финансирование, идёт борьба за это.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также сегодня Михаил Дягтерев вручил Главе Башкортостана Радию Хабирову одну из старейших ведомственных наград Минспорта — «Отличник физической культуры и спорта».

