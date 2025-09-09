Радий Хабиров и Михаил Дегтярев обсудили развитие спорта в Башкирии

Главный вопрос, который нам был очень важен, мы доложили, как у нас по «Бизнес-спринту», то есть идет строительство объектов, 6 объектов мы строим – это спортивные объекты в Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, Уфе. По второму вопросу есть поручение Президента – это строительство легкоатлетического манежа. Сейчас как раз решаются бюджетные процессы. Нужно открывать финансирование, идёт борьба за это.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан