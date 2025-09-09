Радий Хабиров и Михаил Дегтярев обсудили развитие спорта в Башкирии

В Москве прошла встреча министра спорта России Михаила Дегтярева и главы республики Радия Хабирова. Обсудили основные вопросы развития спорта в регионе и проведение крупнейших состязаний.
Башкортостан сегодня соблюдает все стандарты развития спортивной отрасли, установленные Президентом России, и удерживает позиции в числе спортивных лидеров страны. По итогам 2024 года 62% жителей систематически занимаются спортом, уровень обеспеченности объектами превысил 75%.
Также сегодня Михаил Дягтерев вручил Главе Башкортостана Радию Хабирову одну из старейших ведомственных наград Минспорта — «Отличник физической культуры и спорта».