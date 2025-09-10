В Чишминском районе открылся новый пожарный пост

В селе Кляшево открыли новый пожарный пост – пилотный в нашем районе проект по строительству быстровозводимых депо. Новость об этом появилась в соцсетях на страницах главы администрации Чишминского района Ришата Мансурова.

По инициативе нашего земляка, Героя России Рифа Раисовича Сахабутдинова в село от МЧС России по Республике Башкортостан поступил пожарный автомобиль. Это стало отправной точкой большого дела.