В Чишмах восстановили торговую площадь благодаря ППМИ

По программе ППМИ в поселке Чишмы восстановили торговую площадь. Об этом рассказал в соцсетях глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров. В обновление площади внесли вклад не только региональный и местный бюджеты, но и спонсоры, а также местные жители.