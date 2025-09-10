В Чишмах восстановили торговую площадь благодаря ППМИ

По программе ППМИ в поселке Чишмы восстановили торговую площадь. Об этом рассказал в соцсетях глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров. В обновление площади внесли вклад не только региональный и местный бюджеты, но и спонсоры, а также местные жители.
Общими усилиями заменили более 2,5 тыс. квадратных метров асфальтового покрытия. Глава поселкового совета Булат Валиуллин подготовил конкурсную заявку. В целом в текущем году команда поссовета подала пять проектов по ППМИ, и все они победили, что позволило привлечь дополнительное финансирование из регионального бюджета на развитие поселка.