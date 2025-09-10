В Уфе поймали 14-летних подростков на питбайках

В Уфе сотрудники ГАИ задержали двух несовершеннолетних, которые управляли мототранспортом без водительских прав. Инцидент произошел в Октябрьском районы во время рейда в рамках кампании «Не рули, малай!».

По данным ГАИ, 14-летних подростков на питбайках остановили на Нагаевском шоссе. На место происшествия вызвали их родителей, а подростков отстранили от управления. Мотобайки поместили на спецстоянку.

В отношении родителей мальчиков материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения вопроса о привлечении их к ответственности. Подросткам грозит постановка на профилактический учет.