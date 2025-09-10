В Башкирии лесные животные облюбовали солонец

Представители министерства природопользования и экологии Башкирии поделились интересными кадрами из мира животных.
В Илишевском районе солонец посетили по очереди кабан, косули, лось и лосиха с малышами. Жизнь зверей запечатлела камера видеонаблюдения.
Отмечается, что соль позитивно влияет на рост организма животных, нормальный процесс обмена веществ, профилактику заболеваний и на полноценное протекание таких физиологических процессов, как линька, рост рогов, рост и развитие эмбрионов, а также лактация.