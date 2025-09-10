Супруги из Башкирии отметили 60 лет взаимной любви

В Баймакском районе супруги Рим и Тансулпан Сырлыбаевы отметили бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни. Пара внесла весомый вклад в социально-экономическое развитие города.

Рим Ашрафович является ветераном государственной власти, заслуженным работником сферы обслуживания и почетным гражданином Баймакского района и Баймака. Его супруга, Тансулпан Галимьяновна, — известный педагог, отмеченная за свои заслуги в образовании ведомственным знаком отличия.

Сырлыбаевы воспитали двоих детей: сына Рафаэля и дочь Раушанию. На протяжении всех этих лет они остаются надежной опорой друг для друга.

С торжественной датой юбиляров поздравили начальник отдела ЗАГС Баймакского района и Баймака и секретарь Совета городского поселения.