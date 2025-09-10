Студент из Уфы разработал приложение для определения плоскостопия

Вместо плантографа – мобильное приложение. Студент БГМУ разработал программу, которая поможет распознать плоскостопие и другие деформации стопы у взрослых людей по снимкам в разных проекциях. Пятикурсник Альфред Галяутдинов стал победителем в конкурсе «Студенческий стартап» федерального Фонда содействия инновациям. Будущий врач получил грант в размере 1 миллиона рублей на реализацию бизнес-проекта. В чем актуальность инструмента и когда его запустят?

Каждый человек сможет узнать, есть ли у него патология и какая, не обращаясь к специалисту и не используя плантограф. В современных реалиях вместо прибора для определения плоскостопия – телефон с установленной программой. Снимки ног в правильных проекциях проанализирует искусственный интеллект.

За основу Альфред Галяутдинов взял метод плантографии. Когда человек встает на платформу, а компьютер в это время сканирует отпечатки ног, расставляя точки и считая между ними расстояние и углы. Именно этому обучат искусственный интеллект – в базу внесут свыше 200 прототипов. Главное – правильно сделать фото. Приложение будет востребовано в отдаленных ФАПах, школах и спортзалах, считает студент.

Альфред входит в научный кружок, который заточен под проблемы опорно-двигательного аппарата и соединительных тканей. Уже сейчас задумывается об ординатуре по травматологии. Амбициозные планы подкрепил успехами в разработке приложения, которое запустят через год. Пятикурсник стал одним из 23 студентов БГМУ, которые победили в конкурсе «Студенческий стартап» федерального проекта «Технологии» и получил миллион рублей.

Кроме «Здоровой стопы», в числе победителей от БГМУ – платформы для поддержания здоровья, анализа эффектов препаратов, система, прогнозирующая спрос на лекарства, и не только. В конкурсе от вузов Башкортостана участвовало порядка 800 проектов, из которых выиграли 158. Республика заняла четвертое место в стране по числу победителей.