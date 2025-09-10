В Башкирии приставы наложили арест на «Мazda 6»

В Белорецком районе судебные приставы арестовали автомобиль «Mazda 6» у местной жительницы. У должницы есть 10 дней, чтобы решить вопрос мирно.

Как сообщили в ГУФССП по РБ, исполнительное производство возбудили из-за спора с родной сестрой, которая является взыскателем. Должница не захотела добровольно отдавать автомобиль, входивший в наследство сестры. Предложенная денежная компенсация также не устроила взыскательницу.

Приставы начали поиск скрытого имущества, направив запросы в регистрирующие органы и банки. Однако счета должницы оказались пустыми, а официального дохода у нее не было. Пришлось применять принудительные меры. В результате автомобиль был обнаружен припаркованным в одном из дворов Белорецка. Судебный пристав-исполнитель составил акт ареста. Теперь машина находится на хранении у взыскателя.