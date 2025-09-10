Жительнице Башкирии дали 16 лет колонии за убийство пенсионера

В Куюргазинском районе осудили 36-летнюю местную жительницу. Она признана виновной в разбойном нападении с применением оружия, причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве, сопряженном с разбоем.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов республики, в июле прошлого года женщина узнала, что пенсионер из села Айсуак получил пенсию и пришла к нему с просьбой одолжить денег на спиртное. Однако потерпевший отказал и предложил совместно употребить алкогольные напитки.

Во время распития спиртного, зная, что у мужчины есть деньги, она попросила снова, но вновь получила отказ. Тогда женщина нанесла пенсионеру несколько ударов кухонным ножом в шею и грудь, после чего связала. Обыскав дом, она нашла и забрала 1000 рублей и скрылась с места преступления.

Вскоре от полученных ранений пенсионер скончался. Его тело обнаружили соседи, которые сразу сообщили в полицию. Одна из свидетельниц утверждала, что видела подсудимую с жертвой накануне. Во время допроса женщина призналась в содеянном.

Суд приговорил её к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и дополнительному ограничению свободы на 1 год. Приговор еще не вступил в законную силу.