Адвокатская палата Башкирии доставила гумпомощь бойцам СВО

Адвокатская палата Республики Башкортостан доставила гумпомощь для военнослужащих в зону спецоперации. Благодаря добровольным пожертвованиям удалось приобрести уже шестой автомобиль-внедорожник, а также генератор, сплести маскировочные сети, собрать медикаменты, башкирский мёд.

Президент палаты Булат Юмадилов поблагодарил всех адвокатов, кто не остался в стороне, проявив гражданскую ответственность и готовность прийти на помощь. К сбору гумпомощи присоединились и обычные граждане. Например, кто-то передал бензопилу, кто-то помог с подготовкой автомобиля к поездке.