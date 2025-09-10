Хоккеистки «Агидели» выходят на финишную прямую предсезонной подготовки

Действующие чемпионки женской хоккейной лиги из уфимской «Агидели» выходят на финишную прямую предсезонной подготовки. Башкирская команда провела два контрольных матча против соперниц из Красноярска.
«Агидель» начала предсезонную подготовку 1 августа. Позади уже больше месяца напряженной работы. Состав претерпел серьезные изменения. Покинули Уфу два игрока второго звена. Лучший бомбардир «Агидели» в плей-офф Виктория Кулишова продолжит карьеру в команде «Сахалин». Туда же отправилась Карина Верховцева.
Наставник «Агидели» Валерий Давлетшин стал главным тренером сборной России. В новом качестве он уже провел сбор национального коллектива, на который были вызваны 12 игроков «Агидели». Состав уфимок пополнила перспективная Александра Нестерова. Она была одним из лидеров нижегородского «Торпедо», которое прекратило свое существование в этом году.
В рамках предсезонной подготовки уфимки провели два матча на своем льду против красноярской «Бирюсы».
Если в первой встрече подопечные Валерия Давлетшина потерпели поражение со счетом 2:4, то во второй сумели взять реванш. При этом уфимки оставили свои ворота в неприкосновенности. Итоговый результат — 3:0 в пользу «Агидели». Первую официальную игру в новом сезоне башкирская команда проведет дома против «Динамо-Невы» из Санкт-Петербурга 20 сентября.