Хоккеистки «Агидели» выходят на финишную прямую предсезонной подготовки

Действующие чемпионки женской хоккейной лиги из уфимской «Агидели» выходят на финишную прямую предсезонной подготовки. Башкирская команда провела два контрольных матча против соперниц из Красноярска.

«Агидель» начала предсезонную подготовку 1 августа. Позади уже больше месяца напряженной работы. Состав претерпел серьезные изменения. Покинули Уфу два игрока второго звена. Лучший бомбардир «Агидели» в плей-офф Виктория Кулишова продолжит карьеру в команде «Сахалин». Туда же отправилась Карина Верховцева.

Подтвердить, конечно, всегда тяжелее. Будем стараться. Команда все равно изменилась. Пусть даже на 30 процентов. Аня Пругова закончила. Взяли вратаря Еву Губареву, на которую надеемся очень. Думаю, она нам поможет в этом сезоне. Валерий Давлетшин, старший тренер ЖХК «Агидель»

Наставник «Агидели» Валерий Давлетшин стал главным тренером сборной России. В новом качестве он уже провел сбор национального коллектива, на который были вызваны 12 игроков «Агидели». Состав уфимок пополнила перспективная Александра Нестерова. Она была одним из лидеров нижегородского «Торпедо», которое прекратило свое существование в этом году.

Сняла себе квартиру хорошую неподалеку от Ледового. Гуляли с девчонками, показывали мне набережную. Куда только не ездили. Времени прошло пока что мало, думаю, что еще много где побываю. Тренировки тоже нравятся, всё супер. Александра Нестерова, игрок ЖХК «Агидель»

В рамках предсезонной подготовки уфимки провели два матча на своем льду против красноярской «Бирюсы».

Да всё хотелось бы посмотреть. И тактически, и физические нагрузки. Вообще во всех аспектах, над чем поработать, что усилить. Абсолютно на всё нужно обратить внимание. Елизавета Роднова, игрок ЖХК «Агидель»