Командир медвзвода из Башкирии награжден медалью в зоне СВО

Участник специальной военной операции, командир медицинского взвода батальона имени А. Доставалова с позывным «Айболит» награжден медалью «За заслуги в военной медицине». Об этом сообщил в своих соцсетях глава администрации Октябрьского Алексей Пальчинский.

С самого начала боевых действий военнослужащий находится на передовой. Высокой награды он удостоен за профессионализм, самоотверженность и неоценимый вклад в медицинское сопровождение бойцов. Командование также отметило его благодарностью за непоколебимое хладнокровие в экстремальных условиях, преданность делу, точность диагностики и своевременную помощь раненым.

«Айболит» — многодетный отец. Желание встать на защиту Родины и своей семьи, а также медицинское образование привели его на фронт. Во время краткосрочных отпусков он проводит уроки мужества в школах, обучая детей действиям в критических ситуациях: как обезопасить себя и помочь окружающим.

Роль медицинского персонала в зоне спецоперации сложно переоценить. От их умения оказать первую помощь зависят жизни бойцов. Медвзвод — это настоящая боевая единица, где нужно уметь защитить как себя, так и раненого, организовать оборону и прикрытие.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).