Радий Хабиров встретился с представителями сферы IT

Развитие отрасли обсудили на «Часе креативных индустрий». Количество сотрудников, работающих в сфере информационных технологий в Башкортостане, за пять лет выросло почти в 10 раз. Молодежь видит большие перспективы в этой профессии.

Республика активно участвует в федеральных грантовых программах. И хорошие результаты показывают студенческие и стартап-команды. На совещании говорили о мерах, направленных на развитие IT-компаний. Ключевым условием их получения остаётся госаккредитация, которую проводит Минцифры страны. Она даёт налоговые преференции.

Для удобства предприятий в республике созданы онлайн-сервисы. На Инвестпортале и на портале «Электронное образование Республики Башкортостан» есть информация о мерах поддержки, контактные данные и шаблоны документов. Радий Хабиров положительно оценил результаты работы Минцифры региона.