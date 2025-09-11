Госавтоинспекция Уфы пресекла езду подростков на мопедах без прав

Накануне в Уфе в ходе профилактического рейда в рамках социальной кампании «Не рули, малай!» сотрудники ГАИ задержали двух подростков, 14 и 16 лет, которые управляли мопедами «Триклер» и «Чанган». Во время проверки выяснилось, что ребята не имеют водительских прав.

На место происшествия были вызваны их законные представители. В присутствии родителей подростков отстранили от управления мопедами, а транспортные средства поместили на спецстоянку.

В отношении родителей мальчиков материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения вопроса о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. За это им грозит штраф. Также подростки могут быть поставлены на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних.