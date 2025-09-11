В Уфе задержали водителя «ВАЗа» за опасные маневры

В Уфе задержали водителя, который снял на видео свои нарушения правил дорожного движения и выложил его в социальные сети. Сотрудники ГАИ регулярно отслеживают подобные публикации в интернете.

В одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором было зафиксировано нарушение ПДД. В течение суток инспекторы установили личность водителя — им оказался 21-летний местный житель.

При проверке документов выяснилось, что у молодого человека не было водительского удостоверения, отсутствовал полис ОСАГО, а на стеклах его автомобиля была наклеена пленка, не соответствующая требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. В итоге были составлены административные протоколы за все выявленные нарушения, включая нарушение правил маневрирования.