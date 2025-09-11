Синоптики рассказали, когда жителям Башкирии ждать потепления

В республике потеплеет в начале следующей недели. Днем ожидается температура +15...+20 градусов. Осадки уменьшатся уже завтра, но в выходные будет прохладно, в некоторых районах предполагаются заморозки от 0 до -3 градусов. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.

Представители «Яндекс Погоды» также отметили уменьшение осадков, хотя они в пределах климатической нормы, но в семь с половиной раз больше прошлого года. Напомним, сентябрь 2024 был засушливым. В целом осень в республике будет сырой.