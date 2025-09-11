Врачи Уфы спасли парня с раком крови

Пациента экстренно направили к гематологу, где после стернальной пункции у него заподозрили острый промиелоцитарный лейкоз. Это агрессивный, но излечимый при своевременном лечении тип острого лейкоза. Молодому человеку в стационарных условиях провели химиотерапию. Полная ремиссия была достигнута уже после первого курса. В дальнейшем ему провели еще три курса интенсивной терапии, а затем поддерживающую терапию в течение двух лет. Мужчина уже во время поддерживающей терапии полностью вернулся к работе и привычной жизни. Через три года после завершения лечения в его семье родилась здоровая дочка.