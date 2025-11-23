Жительницу Уфы спасли с балкона пятого этажа

Накануне вечером, 22 ноября, в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что жительница Уфы оказалась запертой на балконе пятого этажа. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС.

Специалисты оперативно добрались до пострадавшей и деблокировали ее. Выяснилось, что 46-летняя женщина провела на морозе без верхней одежды около полутора часов.

Спасатели напоминают: чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо проверять механизм балконной двери и не оставлять ее в положении «на захлоп».