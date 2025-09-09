Не поддаваться панике и быть бдительными: что делать жителям Башкирии при угрозе теракта

Специалисты Национального антитеррористического комитета выпустили общие рекомендаций для граждан Башкирии, которые помогут сориентироваться при угрозе совершения террористического акта.
Кроме того, жителям республики важно обеспечить создание условий, которые помогут в расследовании и раскрытии преступлений.
ОБЩИЕ МОМЕНТЫ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Их обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их обнаружении?
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в отделение полиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре или стихийном бедствии. Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. При этом преступники могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа. Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов. Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.
Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения:
ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения. Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требования: лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас за преступника; если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.
ПОВЕДЕНИЕ В АВИАТРАНСПОРТЕ
По возможности старайтесь занять места у окна, в хвосте самолета.
Сократите до минимума время прохождения регистрации.
Размещайтесь ближе к каким-либо укрытиям и выходу.
Изучите соседних пассажиров, обратите внимание на их поведение.
Обсудите с членами семьи действия при захвате самолета.
Старайтесь не посещать торговые точки и пункты питания, находящиеся вне зоны безопасности аэропорта.
Немедленно сообщайте экипажу самолета или персоналу зоны безопасности о невостребованном багаже или подозрительных действиях.
В случае нападения на аэропорт:
ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА ТЕРРОРИСТАМИ
ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели.
В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т. п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т. п.). Для большей безопасности накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.
А еще гражданам напоминают о том, что необходимо быть максимально бдительными. Особенно, если вы увидели что-то подозрительное.
Сообщать о готовящихся преступлениях и правонарушениях, подозрительным предметах полиция просит по телефонам: 8 (347) 279-39-02 (дежурная часть), 8 (347) 279-32-92 (телефон доверия), 02 (с мобильного 102).