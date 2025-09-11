Медсестра из Башкирии вернулась домой после службы в зоне СВО

Операционная медсестра из Сибая Василя Ирмаковна Шагибалова вернулась домой после службы в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в газете «Сибайский рабочий».

12 февраля 2024 года она подписала контракт на добровольной основе. После трехнедельной подготовки в Санкт-Петербурге, 9 марта Василя прибыла в Луганск, где полгода работала в качестве операционной медсестры.

В Луганской области она ассистировала при операциях раненым бойцам, участвовала в сортировке пострадавших при массовых поступлениях и выполняла задачи в составе подвижной медицинской группы.

Условия работы были тяжелыми: нехватка ресурсов, перегрузки и постоянная угроза жизни. Эти полгода стали настоящим испытанием её профессионализма и стойкости.

С сентября 2024 года часть, в которой служила Василя, была переведена в Курскую область. Там она год трудилась в операционной, ассистируя врачам различных специальностей: нейрохирургу, окулисту, ЛОРу и травматологу. Кроме работы в стационаре, она выезжала в составе подвижной медицинской группы в прифронтовые районы для оказания экстренной помощи жителям.

За время службы команда спасла сотни жизней. Особенно запомнился случай, когда во время операции на столе оказался её одноклассник с ранением глаза. Эта случайная встреча далеко от дома стала одновременно и болью за друга, и радостью от возможности лично помочь ему.

Теперь, вернувшись домой, Василя будет работать в Сибайской больнице. Её бесценный опыт, полученный в экстремальных условиях, станет важным ресурсом для местного здравоохранения. Высокая квалификация, умение работать в трудных ситуациях и психологическая устойчивость помогут ей в помощи местным жителям.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).