Радий Хабиров встретился со студентами колледжей Башкирии

180 активистов из 56 колледжей республики собрались в Геномном центре межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. Со студенческими и профсоюзными лидерами учреждений среднего профессионального образования встретился сегодня Глава Башкортостана. Радий Хабиров рассказал ребятам о развитии системы СПО в регионе.

В частности, о том, что в колледжах учатся 120 тысяч студентов. Это огромная сила, большая семья, в которой важен каждый, отметил руководитель республики. Также он подчеркнул, что система среднего профобразования является сегодня ключевой, так как в условиях интенсивного развития экономики страна нуждается в квалифицированных трудовых ресурсах.

У нас в республике 92 колледжа. Многие колледжи уже почувствовали наше теплое внимание. Первое, что мы сделали, это начали приводить в порядок базу колледжей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан