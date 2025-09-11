Радий Хабиров встретился со студентами колледжей Башкирии

180 активистов из 56 колледжей республики собрались в Геномном центре межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. Со студенческими и профсоюзными лидерами учреждений среднего профессионального образования встретился сегодня Глава Башкортостана. Радий Хабиров рассказал ребятам о развитии системы СПО в регионе.
В частности, о том, что в колледжах учатся 120 тысяч студентов. Это огромная сила, большая семья, в которой важен каждый, отметил руководитель республики. Также он подчеркнул, что система среднего профобразования является сегодня ключевой, так как в условиях интенсивного развития экономики страна нуждается в квалифицированных трудовых ресурсах.
Помимо федеральной поддержки, ежегодно на ремонт колледжей и студенческих общежитий из бюджета республики выделяется полмиллиарда рублей, отметил глава Башкортостана. И эту работу власти намерены продолжать до тех пор, пока не наведут порядок в каждом учебном заведении СПО. На встрече с активистами Радий Хабиров обсудил и вопросы развития органов студенческого самоуправления.