В Уфе 20-летнего иностранца осудят за уклонение от армии

В Уфе завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего уроженца иностранного государства. Его обвиняют в приобретении поддельного документа и уклонении от призыва на военную службу.

Фото №1 - В Уфе 20-летнего иностранца осудят за уклонение от армии

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, в ноябре прошлого года, после получения российского гражданства, молодой человек за 60 тысяч рублей приобрел поддельную справку, подтверждающую его статус студента вуза. Затем он предоставил этот документ в военный комиссариат, что позволило ему незаконно получить отсрочку от призыва

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

