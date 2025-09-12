В Уфе 20-летнего иностранца осудят за уклонение от армии

В Уфе завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего уроженца иностранного государства. Его обвиняют в приобретении поддельного документа и уклонении от призыва на военную службу.

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, в ноябре прошлого года, после получения российского гражданства, молодой человек за 60 тысяч рублей приобрел поддельную справку, подтверждающую его статус студента вуза. Затем он предоставил этот документ в военный комиссариат, что позволило ему незаконно получить отсрочку от призыва