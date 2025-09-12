Жителя Башкирии осудят за смертельное избиение

В Кумертау прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего.

По данным прокуратуры республики, инцидент произошел в марте этого года. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения вступили в конфликт возле домов на улице Энергетиков. Обвиняемый нанес своему оппоненту не менее 16 ударов в область головы и тела. Пострадавшего госпитализировали, но через несколько недель он скончался от полученных травм.