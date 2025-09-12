Уфимца оштрафовали за запуск квадрокоптера

В Уфе местного жителя оштрафовали за незаконный запуск беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, в июле этого года мужчина запустил квадрокоптер на территории Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. При этом он не получил разрешения на полеты от органов местного самоуправления и не уведомил службы, отвечающие за безопасность воздушного движения. Эти действия могли создать опасную ситуацию для полетов и угрожать жизни людей.
По материалам проверки прокуратуры Ространснадзор вынес владельцу квадрокоптера постановление о штрафе в размере 30 тысяч рублей за нарушение правил использования воздушного пространства. Контроль за уплатой штрафа осуществляет транспортная прокуратура.