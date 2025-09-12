Белорусская авиакомпания планирует запустить рейсы между Уфой и Минском

Между Уфой и Минском могут появиться рейсы от белорусского авиаперевозчика. Вопросы сотрудничества Радий Хабиров обсудил с руководителем компании «Белавиа» Игорем Чергинцом. С 2023 года полетами между двумя республиками занимаются российские авиалинии «Ред Вингс».

За это время услугами воспользовались более 20 тысяч пассажиров. Радий Хабиров подчеркнул большое значение такого взаимодействия. Беларусь занимает пятое место во внешнеторговом обороте Башкортостана. В регионе работают 23 предприятия с участием белорусского капитала. Реализуются социальные проекты, например Башкирско-белорусское долголетие для жителей старшего поколения.