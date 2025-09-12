В Уфе более 200 квартир остались без горячей воды

Более 200 квартир Кировского района Уфы остались без горячей воды. Причина — отключение подачи газа из-за многомиллионного долга управляющей компании перед газовой службой. К слову, в дома под номерами 6, 6/1 по улице Караидельской горячее водоснабжение поставляется через крышную газовую котельную. И вот уже более двух недель она не работает. А впереди отопительный сезон. Как выяснила корреспондент БСТ, долг — не единственная причина отключения газа.

Вот уже две недели жители домов 6 и 6/1 по улице Караидельской живут без горячей воды. И когда она появится — неизвестно.

Каждый день приходится вот так вот греть воду, чтоб помыть детей. А у меня их трое, самому младшему два года. Целыми днями и с утра приходится греть воду, и в обед, и вечером. Поэтому ждем порядка в нашем УК. Гульназ Галимова

Отопительный сезон не за горами, и горячая вода — не прихоть, а необходимость. Волнения жителей обоснованы. В доме своя газовая котельная, которая и нагревает воду, но из-за неразберихи с долгами управляющей компании и ряда других причин в доме отключили газ.

Боимся за отопительный сезон. Юрий Михайловский, житель дома по ул. Караидельской

На очередное собрание жильцов представители управляющей компании не пришли. Поэтому более 50-ти человек сами отправились в офис УК.

После долгих попыток войти внутрь всё же удалось. Только разговаривать уже было не с кем. Сотрудников как и не бывало. Диалог снова продолжился лишь в телефонной трубке. Камнем преткновения в ситуации стал газорегуляторный пункт, который, как выяснилось, все эти годы никому не принадлежал. Застройщик не оформил инженерные сети и не передал ГРП на баланс государства. А значит, он практически не обслуживался.

Во дворе многоквартирных домов по адресу Караидельская, 6 и 6/1 находится газораспределительный пункт, по выявленным неисправностям в целях безопасности ПАО «Газпром газораспределение Уфа» приостановило газоснабжение. Руслан Идрисов, начальник специализированного надзора государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору

Ещё одной причиной стало неоднократное нарушение УК сроков оплаты за потребленный газ и долг в более чем 6 млн рублей. К тому же, как оказалось, задолженность есть и у жителей перед УК.

По данному вопросу уже дважды проводилось совещание, на котором представители администрации Кировского района, управляющей компании, предприятия «Газпром газораспределение» и госкомитета по жилищно-строительному надзору определили: газорегуляторный пункт возьмет на баланс государство и передаст в собственность газовой организации. Ряд условий есть и для управляющей компании. Степан Кузнецов, заместитель главного инженера ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Первое – это заключить договор с «Газпром газораспределение Уфа» на обслуживание трубопровода, который подходит к домам. Второе, они должны провести диагностику ШРП силами подрядной организации. Третье, оплатить ремонт, который был проведен подрядной организацией «Газпром газораспределение Уфа». И, конечно же, четвертое, они должны предоставить документ о погашении задолженности перед газоснабжающей организацией. Разиля Рахметова, начальник информационно-аналитического отдела администрации Кировского района г.Уфы