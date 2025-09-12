В Уфе более 200 квартир остались без горячей воды

Более 200 квартир Кировского района Уфы остались без горячей воды. Причина — отключение подачи газа из-за многомиллионного долга управляющей компании перед газовой службой. К слову, в дома под номерами 6, 6/1 по улице Караидельской горячее водоснабжение поставляется через крышную газовую котельную. И вот уже более двух недель она не работает. А впереди отопительный сезон. Как выяснила корреспондент БСТ, долг — не единственная причина отключения газа.
Вот уже две недели жители домов 6 и 6/1 по улице Караидельской живут без горячей воды. И когда она появится — неизвестно.
Отопительный сезон не за горами, и горячая вода — не прихоть, а необходимость. Волнения жителей обоснованы. В доме своя газовая котельная, которая и нагревает воду, но из-за неразберихи с долгами управляющей компании и ряда других причин в доме отключили газ.
На очередное собрание жильцов представители управляющей компании не пришли. Поэтому более 50-ти человек сами отправились в офис УК.
После долгих попыток войти внутрь всё же удалось. Только разговаривать уже было не с кем. Сотрудников как и не бывало. Диалог снова продолжился лишь в телефонной трубке. Камнем преткновения в ситуации стал газорегуляторный пункт, который, как выяснилось, все эти годы никому не принадлежал. Застройщик не оформил инженерные сети и не передал ГРП на баланс государства. А значит, он практически не обслуживался.
Ещё одной причиной стало неоднократное нарушение УК сроков оплаты за потребленный газ и долг в более чем 6 млн рублей. К тому же, как оказалось, задолженность есть и у жителей перед УК.
На сегодняшний день управляющая компания уже внесла платеж по ремонту. По оставшимся вопросам и дальнейшем взаимодействии им необходимо договориться с газовой компанией. И только когда все условия будут выполнены, подачу газа возобновят.