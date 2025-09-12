В Башкирии открылись обновленные помещения мирового суда

Обновлённые условия не только для работы представителей Фемиды, но и тех, кто придёт защищать свои права. В Гафурийском районе после капитального ремонта открылись помещения местного мирового суда. Их привели в порядок благодаря республиканской поддержке.
Холодные кабинеты, сырость и масса других неудобств. В таких условиях приходилось работать сотрудникам Гафурийского мирового суда. Но теперь это лишь воспоминания. В селе Красноусольский после капитального ремонта открыли обновленные помещения местной Фемиды.
На первом этаже здания расположены администрация сельсовета и военный комиссариат района. Ремонт там проводили пару лет назад. И вот очередь дошла до вершителей правосудия. В рамках исполнения поручения главы республики по созданию надлежащих условий для работы мировой юстиции, привели в порядок и второй этаж здания.
В этом здании расположены сразу два судебных участка по Гафурийскому району. Обновилось всё: кабинеты судей, их помощников и секретарей, а также архивная, серверная, комната хранения вещественных доказательств и зал судебных заседаний. Созданы комфортные и достойные условия как для работы представителей Фемиды, так и для граждан, пришедших сюда разрешить возникший спор.