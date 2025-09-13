Премьер-министр Башкирии обратился с важной просьбой

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров обратился к жителям и гостям республики с важной просьбой.
Граждан попросили быть осторожнее при прогулках за городом и на природе, так как в республике фиксируется высокая пожарная опасность.
В такую погоду солнце сушит траву, а малейшая искра из-за ветра может стать причиной ландшафтного пожара, который, в свою очередь, может угрожать жилому массиву.
По словам Андрея Назарова, с начала года пожарные локализовали в республике 14 очагов лесных пожаров и 328 возгораний на общей площади более 1300 га.