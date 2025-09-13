Девочка из Уфы помогает бойцам СВО, снимая видеоролики

Полина Дудко из Уфимского района снимает видеоролики для бойцов СВО и помогает в сборе средств. За свои труды она получила уже немало наград и признание от военнослужащих и общественных деятелей. Как 11-летняя девочка вдохновляет военнослужащих и притягивает единомышленников – в нашем сюжете.

Несмотря на насыщенный учебный день в школе, Полина не пропускает занятия и в доме культуры, в котором занимается с 4 лет. Она уже попробовала себя в вокале, в танцах, рисовании и даже игре на гитаре. По совету своего руководителя девочка начала читать стихи. В первый раз на публике выступила с произведением «Блокадный мишка». С этого и начался уже поэтический путь Полины.

Я, наверное, сказала, что это ниша, которую можно заполнить. На вокале, на танцах очень много конкуренции. Можно спокойно читать стихи и участвовать в конкурсах. Валентина Урлапова, директор дома культуры «Ядкарь»

По словам семьи, Полина с раннего возраста увлекалась военной тематикой. После начала спецоперации она стала зачитывать стихотворения для бойцов. Подбирает репертуар и фон для видео, самостоятельно снимает и монтирует видеоролики. В своих социальных сетях Полина прикрепляет счет волонтерской организации. Уже удалось собрать более 70 тысяч рублей на реабилитацию одного из военнослужащих.

Когда мне бойцы пишут «спасибо, плачем», то я сама плачу. Для меня эти слова важнее любых государственных наград. Полина Дудко

Военнослужащие даже придумали Полине позывной «Коса». Перед боем они встают в круг и говорят клич, посвященный девочке. Ей посвятили уже более 40 стихов и 8 песен.

Я ей помогаю в поездках, поддерживаю. Она меня больше даже поддерживает, говорит, что пацанам там тяжелее. Тамара Леньшина, бабушка Полины