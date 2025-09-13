В Уфе состоялся турнир по городошному спорту

В Уфе в парке Нефтехимиков состоялся турнир «Собора русских Башкортостана» по городошному спорту. Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками и зрителями спортивных состязаний стали школьники, студенты, люди среднего и старшего возраста.

Стойка, замах и бросок – казалось бы, ничего сложного. Но не тут-то было. На самом деле русская народная игра «Городки» – это не просто знакомое с детства развлечение, а настоящий спорт. Здесь важны дисциплина, выносливость, отличная координация и умение высчитывать траекторию. Продемонстрировать эти навыки все желающие могли в рамках турнира.

Соревнования проходят уже второй год подряд. Как таковых возрастных ограничений нет, участвовать в них могут все от мала до велика. Организаторы уверены: мероприятия способствуют возрождению и сохранению исконно русских народных видов спорта.

В республике игра начала свое возрождение в 2022 году. Именно тогда было создано Башкортостанское региональное отделение Федерации городошного спорта России.

Особенно известной игра в «Городки» была в Советском Союзе, в период с 50-х по 70-е. Тогда она занимала третье место по массовости после футбола и хоккея. С распадом СССР интерес к игре начал угасать. И вот спустя годы «Городки» снова набирают популярность.

Поддержку в проведении соревнований оказала Региональная общественная организация «Собор русских Башкортостана». А активными участниками и зрителями состязания стали не только люди среднего и ставшего возраста, но также студенты и школьники.