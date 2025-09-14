В Башкирии волонтеры очистили прибрежные зоны реки Агидель

В Бурзянском районе прошла экологическая акция «Чистый Бурзян», в которой приняли участие около 200 представителей туристической отрасли, включая организаторов сплавов, сотрудников музея «Пещера Шульган-Таш» и заповедника «Шульган-Таш», геопарка «Торатау», а также местные жители, предприниматели и экоактивисты.

Фото №1 - В Башкирии волонтеры очистили прибрежные зоны реки Агидель

Акция охватывала участок реки Агидель от деревни Байназарово до «Антоновой скалы», которая популярна среди любителей сплава. Участники объединились, чтобы завершить туристический сезон, оставив береговую линию реки чистой.

Кроме того, в рамках мероприятия прошел круглый стол с участием представителей министерства предпринимательства и туризма Башкирии, администрации Бурзянского района, Центра развития туризма республики и организаторов сплавных туров.

Фото №2 - В Башкирии волонтеры очистили прибрежные зоны реки Агидель

На встрече обсуждались вопросы благоустройства прибрежных зон, организации парковок, воспитания культуры среди туристов, а также способы увеличения муниципального бюджета за счет туристического потока.

Фото: bashinform.ru

