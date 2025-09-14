В Башкирии волонтеры очистили прибрежные зоны реки Агидель

В Бурзянском районе прошла экологическая акция «Чистый Бурзян», в которой приняли участие около 200 представителей туристической отрасли, включая организаторов сплавов, сотрудников музея «Пещера Шульган-Таш» и заповедника «Шульган-Таш», геопарка «Торатау», а также местные жители, предприниматели и экоактивисты.