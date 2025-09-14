В Башкирии волонтеры очистили прибрежные зоны реки Агидель

В Бурзянском районе прошла экологическая акция «Чистый Бурзян», в которой приняли участие около 200 представителей туристической отрасли, включая организаторов сплавов, сотрудников музея «Пещера Шульган-Таш» и заповедника «Шульган-Таш», геопарка «Торатау», а также местные жители, предприниматели и экоактивисты.
Акция охватывала участок реки Агидель от деревни Байназарово до «Антоновой скалы», которая популярна среди любителей сплава. Участники объединились, чтобы завершить туристический сезон, оставив береговую линию реки чистой.
Кроме того, в рамках мероприятия прошел круглый стол с участием представителей министерства предпринимательства и туризма Башкирии, администрации Бурзянского района, Центра развития туризма республики и организаторов сплавных туров.
На встрече обсуждались вопросы благоустройства прибрежных зон, организации парковок, воспитания культуры среди туристов, а также способы увеличения муниципального бюджета за счет туристического потока.
Фото: bashinform.ru