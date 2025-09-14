В Уфе сотрудники ГАИ задержали угонщика

Сотрудники Госавтоинспекции Уфы оперативно задержали неоднократно судимого угонщика. Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

В правоохранительные органы поступила информация об угоне автомобиля «ВАЗ-2112», который был припаркован во дворе на улице Сельской.

Злоумышленником оказался 40-летний местный житель. Он рассказал, что сломал дверную ручку «Лады» и с помощью отвертки завел ее.

Во время проверки также выяснилось, что он успел повесить подложные государственные регистрационные знаки.

На данный момент мужчина задержан, а транспортное средство помещено на спецстоянку. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся все необходимые следственные действия.