Радий Хабиров поздравил танкистов с профессиональным праздником

Вот уже 79 лет во второе воскресенье сентября отмечается День танкиста. Поздравления военнослужащим направил Глава региона Радий Хабиров. Он отметил, что во все времена танкисты верой и правдой служили Отчизне, были образцом стойкости и самоотверженности.

Фото №1 - Радий Хабиров поздравил танкистов с профессиональным праздником

Они в значительной степени предопределили победу в Великой Отечественной войне. Стойко и мужественно бьются с врагом и теперь, в ходе специальной военной операции.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

В своем сообщении он также выделил танковый батальон имени Героя Советского Союза Сергея Зорина 31-го мотострелкового полка «Башкортостан», который славится своими высокими результатами.

Фото №2 - Радий Хабиров поздравил танкистов с профессиональным праздником

Много наших ребят служат и в 90-й гвардейской танковой дивизии. Их девиз «Честь моей части – часть моей чести» – очень точный и убедительный. Парни четко и самоотверженно выполняют свою работу, приближая нашу победу.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Глава региона пожелал всем военнослужащим крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой.

Фото: Радий Хабиров, ТГ.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ