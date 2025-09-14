Радий Хабиров поздравил танкистов с профессиональным праздником

Вот уже 79 лет во второе воскресенье сентября отмечается День танкиста. Поздравления военнослужащим направил Глава региона Радий Хабиров. Он отметил, что во все времена танкисты верой и правдой служили Отчизне, были образцом стойкости и самоотверженности.