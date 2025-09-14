В Уфе появятся новые водонапорные станции, сети и объекты ЖКХ

Власти Уфы построят систему водоснабжения и канализацию в районе Зауфимья. На строительство коммунальной инфраструктуры из федерального бюджета уже выделили более 13,5 млрд рублей. Это откроет путь для многоэтажного строительства на тех территориях, где сейчас преимущественно возводят частные дома. К слову, вопрос развития башкирской столицы за реками Белой и Уфой в администрации города рассматривали еще десятки лет назад. Но только сейчас власти смогли добиться финансирования проекта. Его реализуют в три этапа — до 2030 года.

Как и канализации. Большая часть жителей Зауфимья пользуются колодцами и шамбо. А это более 10 населенных пунктов. Жить можно, но есть и неудобства. Но даже эти причины не останавливают любителей загородной жизни. Благодаря развитию логистики — реконструкции улицы Пугачева, Нагаевского проезда и строительства Восточного выезда — перспективные территории Зауфимья активно застраиваются.

Пока можем строить только малоэтажные дома. Павел Краснов, руководитель компании «Profmasterof»

Потому что нет центрального водоснабжения и канализации. Но теперь это лишь вопрос времени. Власти Башкортостана получили сразу два федеральных транша на строительство объектов коммунальной инфраструктуры Зауфимья в столице республики и Уфимском районе.

Мы провели достаточно серьёзную заявочную кампанию и получили 13,5 млрд рублей федеральной поддержки. Благодаря решению вопроса с сетями сможем построить здесь ещё 6 млн кв. м жилья. А ещё обеспечим водоснабжением каждый населённый пункт, который расположен в Зауфимье, — это особенно актуально для тех, кто там уже живёт. Нагаево, Зинино, Шмидтово в той или иной степени испытывают дефицит воды. У нас есть возможность решить этот вопрос. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Если в цифрах — это почти 1 млн жителей, которые, что называется, на себе почувствуют проводимые изменения. Работы пройдут в три этапа до 2030 года. Первые два предусматривают строительство сетей водоснабжения общей протяженностью более 100 км, три водонапорные станции с резервуарами чистой воды, реконструкция Князевского водозабора, строительство 28 км сетей водоотведения и сооружение двух канализационно-насосных станций. Уже сейчас идут конкурсные процедуры. Строительно-монтажные работы начнутся в 2026 году.

Новую систему встроят в существующие сети, и это, как говорят специалисты, поможет улучшить качество водоснабжения в Уфе в целом. Забелье — это другой масштабный проект, который сейчас на завершающей стадии. На его реализацию было выделено порядка 24 млрд рублей.

Масштабное строительство коммунальной инфраструктуры откроет путь для многоэтажного строительства в Зауфимье. Начнут строить и объекты здравоохранения, образования, социального обеспечения.