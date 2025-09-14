Инцидент с некрозом в Уфе: как правильно выбрать косметолога

В последние годы сфера бьюти-индустрии идет семимильными шагами, но порой желание омолодиться влечет за собой серьезные проблемы. После похода к косметологу, как предполагает уфимка, у нее начался некроз тканей. Девушка винит во всем мастера. Однако и здесь всплыли свои нюансы. Оказанная услуга была в разы дешевле, чем во многих других клиниках. Стороны конфликта устроили публичное выяснение отношений в соцсетях. Мы решили разобраться, к чему быть готовым, посещая кабинет красоты, и на что обращать внимание при выборе специалиста.

Фото, сделанное в день процедур. А это уже на следующий. С момента введения ботокса прошло больше двух недель, а на лице Аделины Хадыевой до сих пор покраснения и высыпания. Девушка винит во всём известного уфимского косметолога. После ботулотоксина бьюти-специалист, не поясняя, ввела и биостимулятор, что, возможно, и вызвало покраснение и гематомы. На месте девушку успокоили: синяки пройдут через три дня. Но стало только хуже.

Она просто уже глубоко мне шприц воткнула, было больнее, чем просто ботокс. И для меня уже показалось чем-то странным, потому что до этого, когда я делала ботокс, такого не было. И она мне говорит: «Это полимолочная кислота». То есть я не понимала, что это такое. И даже не спросила в этот момент: «Зачем вы мне это сделали?» Я просто ушла. Аделина Хадыева

На следующий день косметолог вколола ей препарат, который должен был ускорить заживление, и в качестве извинения вернула деньги за процедуру.

Она мне попыталась сделать микротоки прям на это место гематомы, мне было очень больно. И я пошла к ее тренеру по полимолочной кислоте. Она говорит, это свидетельствует о том, что пошел некроз. Ну или она сказала: «некрозик» верхних тканей пока что. Аделина Хадыева

В госбольницах врачи только разводили руками. А другие косметологи твердили Аделине, что налицо признаки ишемии и нужно идти в частные клиники, где и поставили диагноз – «сосудистое осложнение». Средства на лечение, к слову, переводила та самая косметолог.

А зачем мне ей продолжать платить, я что, за что-то откупаюсь? Нет. Я ей платила за диагностику, чтобы ей диагностировали, что у нее там. Всё на этом, это не признание вины. У меня есть все скрины, все переписки, что я поставила ей синяк, такое бывает. Извинилась, вернула деньги, сделала манипуляции, которые посчитала нужным, чтобы рассосался синяк. Почему она не указывает, что другая клиника приложила свою руку? Каждый день ей что-то то кололи, то пиявки ставили. Это так можно разве? Пиявки сами по себе дают гематомы, а ожоги — аллергическую реакцию на их слюну. косметолог

По обращению Аделины Хадыевой организовали проверку о ненадлежащем оказании косметологических услуг. С развитием бьюти-индустрии подобные случаи участились. 3 года назад в Уфе женщина чуть не умерла после процедуры омоложения, которая закончилась некрозом тканей и атрофическими рубцами. Для другой жительницы башкирской столицы подтяжка лица обернулась глубокими впадинами на щеках из-за сильного воздействия аппарата. Дамы, желая сохранить молодость, зачастую губят ее, не соблюдая рекомендации или обращаясь к некомпетентным специалистам. При этом значительно теряя в финансах.

За внешним видом Оксана Геслер следит тщательно, как и за выбором места процедур. И отдает предпочтение безоперационному омоложению. Один из пунктов того, в чем обязательно нужно убедиться перед посещением. А уже находясь на месте, следует оценить чистоту и стерильность приборов. Все внимание косметолога должно быть направлено на клиента, делится специалист с 15-летним стажем Светлана Русина. Только на первичные консультации женщина тратит не менее часа. И лишь с результатами анализов и списком противопоказаний приступает к процедурам.

Как отметила врач, старение организма начинается с 25 лет. Но для поддержания красоты не обязательно делать инъекции, можно заняться профилактикой, придерживаясь правильного образа жизни и используя уходовую косметику. И именно незнание других приемов ухода за собой порождает бездумное обращение за рядом инъекций. За что, конечно, «спасибо» организм не скажет.