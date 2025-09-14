Инцидент с некрозом в Уфе: как правильно выбрать косметолога

В последние годы сфера бьюти-индустрии идет семимильными шагами, но порой желание омолодиться влечет за собой серьезные проблемы. После похода к косметологу, как предполагает уфимка, у нее начался некроз тканей. Девушка винит во всем мастера. Однако и здесь всплыли свои нюансы. Оказанная услуга была в разы дешевле, чем во многих других клиниках. Стороны конфликта устроили публичное выяснение отношений в соцсетях. Мы решили разобраться, к чему быть готовым, посещая кабинет красоты, и на что обращать внимание при выборе специалиста.
Фото, сделанное в день процедур. А это уже на следующий. С момента введения ботокса прошло больше двух недель, а на лице Аделины Хадыевой до сих пор покраснения и высыпания. Девушка винит во всём известного уфимского косметолога. После ботулотоксина бьюти-специалист, не поясняя, ввела и биостимулятор, что, возможно, и вызвало покраснение и гематомы. На месте девушку успокоили: синяки пройдут через три дня. Но стало только хуже.
На следующий день косметолог вколола ей препарат, который должен был ускорить заживление, и в качестве извинения вернула деньги за процедуру.
В госбольницах врачи только разводили руками. А другие косметологи твердили Аделине, что налицо признаки ишемии и нужно идти в частные клиники, где и поставили диагноз – «сосудистое осложнение». Средства на лечение, к слову, переводила та самая косметолог.
По обращению Аделины Хадыевой организовали проверку о ненадлежащем оказании косметологических услуг. С развитием бьюти-индустрии подобные случаи участились. 3 года назад в Уфе женщина чуть не умерла после процедуры омоложения, которая закончилась некрозом тканей и атрофическими рубцами. Для другой жительницы башкирской столицы подтяжка лица обернулась глубокими впадинами на щеках из-за сильного воздействия аппарата. Дамы, желая сохранить молодость, зачастую губят ее, не соблюдая рекомендации или обращаясь к некомпетентным специалистам. При этом значительно теряя в финансах.
За внешним видом Оксана Геслер следит тщательно, как и за выбором места процедур. И отдает предпочтение безоперационному омоложению. Один из пунктов того, в чем обязательно нужно убедиться перед посещением. А уже находясь на месте, следует оценить чистоту и стерильность приборов. Все внимание косметолога должно быть направлено на клиента, делится специалист с 15-летним стажем Светлана Русина. Только на первичные консультации женщина тратит не менее часа. И лишь с результатами анализов и списком противопоказаний приступает к процедурам.
Как отметила врач, старение организма начинается с 25 лет. Но для поддержания красоты не обязательно делать инъекции, можно заняться профилактикой, придерживаясь правильного образа жизни и используя уходовую косметику. И именно незнание других приемов ухода за собой порождает бездумное обращение за рядом инъекций. За что, конечно, «спасибо» организм не скажет.
Говоря о произошедшем инциденте, лично женщины уже не контактируют, периодически продолжая комментировать ситуацию в соцсетях. А пока следствие разбирается в деталях, вокруг этой истории разгорается нешуточный ажиотаж. Случай стал тревожным звонком для всех, кто стремится к совершенству. Красота не должна требовать жертв в прямом смысле этого слова. Здоровье в приоритете, и любые вмешательства в организм должны быть обоснованными, безопасными и, самое главное, осознанными.