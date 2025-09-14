В Башкирии отметили День программиста

Миллионы строк кода, часы за монитором и бесконечный поиск решений. По всей стране отметили День программиста — праздник тех, кто создает цифровую реальность, в которой мы живем. Это, пожалуй, самая развивающаяся сфера, где к тому же быстрорастущие зарплаты. Кто они — современные IT-гении, и что их вдохновляет на создание новых технологий?

Его офис находится прямо у него дома. Не вставая из-за стола, Данил Хасанов разрабатывает технологический проект для московской компании. Созданная программа помогает бизнесу находить новых клиентов, ориентируясь на их поведение в виртуальной сети. К своим 22-м он уже сменил несколько компаний и повысил уровень IT-навыков.

Потолка зарплат в айти нет, не существует. Платят по навыкам, кто-то может бесконечно оставаться джуниором, который постоянно перекладывает от одного места до другого, кто-то, наоборот, хочет расти, кто-то берет на себя более сложные задачи. Данил Хасанов, программист, ведущий разработчик

Сфера программирования — одна из самых востребованных на рынке труда. IT-направление используется во всех отраслях экономики, будь то промышленность, нефтяной сектор или даже сельское хозяйство. Ежегодно более двух тысяч абитуриентов выбирают именно эту сферу. Студентов привлекают высокие зарплаты и большой спектр возможностей вне учебного процесса.

На первом курсе у меня был проект — студенческий стартап. Мы готовились. Тема у нас была «Компьютерное зрение, но в переработке мусора». Мы подготовили проект, готовый продукт у нас был, именно в программной части. Владислав Часовских, студент специальности «Прикладная информатика в нефтегазовой отрасли» УГНТУ

Для нового поколения программистов доступны гранты и программы поддержки стартапов. Такие меры помогают студентам реализовывать проекты на основе своих научных и технологических исследований. Так открываются возможности зарабатывать на любимом деле.

Вот один из наглядных примеров. Студентка Нефтяного университета с помощью 3D-принтера создала макет цифровой таблетницы и разработала программу, которая напоминает пользователю о приеме препаратов. Проектом уже заинтересовалась железнодорожная больница.

Используется различного рода оборудование. Например, для 3D-прототипирования используются 3D-принтеры. Мы прежде всего нацелены на то, чтобы студенты самостоятельно разрабатывали самих роботов и систему управления этими роботами. Дамир Зарипов, заведующий кафедрой «Вычислительная техника и инженерная кибернетика»

Количество сотрудников IT-компаний в Башкортостане за 5 лет выросло почти в 10 раз. Всё большее количество людей самостоятельно проходят курсы по программированию и работают удаленно по этому направлению. Средняя зарплата у таких специалистов — 160 тысяч рублей.

Разумеется, всё, связанное с цифровыми технологиями, имеет для нас критически важное значение. Если говорить о постепенном внедрении информационных технологий, то мы здесь себя достаточно крепко чувствуем, и в этом плане всё нормально у нас. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике активно действуют меры поддержки айти-компаний и их сотрудников, которые, к слову, могут рассчитывать на льготную ипотеку под 6% годовых. За время ее действия жилищные условия улучшили более 1500 специалистов.