В Башкирии родились Раэлла и Иман

В Башкирии опубликовали список самых редких и самых популярных имен для новорожденных, появившихся на свет в период с 1 января по 14 сентября 2025 года.

Согласно данным информационно-аналитического портала Реестр ЗАГС, среди женских имен самыми необычными стали Ивилина, Раэлла, Алика, Мумина и Вирсавия. У мальчиков — Сархан, Рэмиль, Байназар, Фаррух и Иман.