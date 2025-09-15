В Башкирии родились Раэлла и Иман

В Башкирии опубликовали список самых редких и самых популярных имен для новорожденных, появившихся на свет в период с 1 января по 14 сентября 2025 года.
Согласно данным информационно-аналитического портала Реестр ЗАГС, среди женских имен самыми необычными стали Ивилина, Раэлла, Алика, Мумина и Вирсавия. У мальчиков — Сархан, Рэмиль, Байназар, Фаррух и Иман.
Среди девочек по популярности на первом месте находится имя Ева (278 новорожденных), далее идут Амелия (275), Амина (272), Эмилия (258) и София (253). У мальчиков наиболее популярные имена — Амир (374), Эмир (271), Тимур (264), Мирон (231) и Марк (225).