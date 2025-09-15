В Уфе группа мужчин жестоко избила лежачего человека

В Уфе группа мужчин жестоко избила человека, лежащего на асфальте. Инцидент был зафиксирован на видео и опубликован в телеграм-канале «БашДТП».
На записи видно, как несколько мужчин наносят удары ногами и руками лежащему мужчине. Рядом с ним на коленях сидит женщина, которая пытается помочь пострадавшему и привести его в сознание. Между тем, один из нападавших также наносит удар ногой по голове мужчины и сморкается на него.
По данному факту правоохранительные органы организовали проверку.
Фото: ТГ-канал «БашДТП».