В Уфе группа мужчин жестоко избила лежачего человека

В Уфе группа мужчин жестоко избила человека, лежащего на асфальте. Инцидент был зафиксирован на видео и опубликован в телеграм-канале «БашДТП».

На записи видно, как несколько мужчин наносят удары ногами и руками лежащему мужчине. Рядом с ним на коленях сидит женщина, которая пытается помочь пострадавшему и привести его в сознание. Между тем, один из нападавших также наносит удар ногой по голове мужчины и сморкается на него.

По данному факту правоохранительные органы организовали проверку.

Фото: ТГ-канал «БашДТП».

