В Башкирии мужчина жестоко убил жену и соседа

В селе Семилетка Дюртюлинского района произошло жестокое двойное убийство. По информации «Общественной электронной газеты», местный житель сначала расправился с 61-летним соседом, а затем лишил жизни свою 52-летнюю жену.

Известно, что мужчина сначала выстрелил в пожилого односельчанина из обреза, а затем добил ударами топором и трубой. После этого он вернулся домой и двумя выстрелами убил свою супругу Ильгизу.

По словам собеседницы издания, подозреваемый был домашним тираном, который постоянно терроризировал жену. Сообщается, что в школьные годы он был тихим, но со временем начал злоупотреблять алкоголем и проявлять агрессию.

Погибший сосед, много лет проработавший на Севере, был добрым и отзывчивым человеком. Он рано овдовел и самостоятельно воспитал двоих детей, Несмотря на тяжелую жизнь, мужчина помогал другим и перечислял деньги на лечение больных детей.

У Ильгизы осталось трое сыновей. По данным источника, младший, 11-летний сын, сейчас находится под присмотром сестры подозреваемого.