Радий Хабиров рассказал, как удалось остановить рейдерский захват «Башкиравтодора»
Сегодня, 15 сентября, Глава Башкирии на оперативном
совещании в правительстве республики рассказал о ситуации с ключевым дорожным
предприятием региона — «Башкиравтодором».
Он отметил, что угроза рейдерского захвата компании устранена,
но ее деятельность была парализована на два месяца из-за судебного процесса.
Вы знаете, у нас были определенные проблемы с «Башкиравтодором». Как говорится, когда он начинает «хромать», вся республика начинает «хромать», так как это наше главное государственное предприятие, которое обеспечивает содержание и строительство дорог. К сожалению, к прошлому году после ряда неудачных решений оно находилось в очень сложном состоянии. Мы с Андреем Геннадьевичем провели ряд достаточно важных и нужных действий. И с середины этого лета предприятие начало выходить на операционную прибыль. У него сформировался кредитный портфель в несколько млрд рублей. И так как были долги, оно находилось в стадии наблюдения. Тем не менее предприятие работало, но была осуществлена попытка рейдерского захвата. Я сейчас это спокойно, уверенно говорю, так как мы во всем разобрались. Главное, эту попытку мы отбили. Нам пытались противостоять опытные в таких делах специалисты. И я публично хочу поблагодарить и прокуратуру, которая заняла принципиальную позицию, и управление ФСБ по Республике Башкортостан. Это большая работа была на самом деле.
Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан
По его словам, ситуацию усугубляло решение Арбитражного суда
РБ о введении конкурсного производства по требованию одного из кредиторов.
Хабиров назвал это решение «возмутительнейшим», так как оно предусматривало
немедленную остановку работы, распродажу активов и увольнение около 5000
сотрудников.
Я не комментирую решения судов. Но это было возмутительнейшее решение. Потому что предприятие работает, и вдруг по требованию одного из небольших кредиторов вводят конкурсное производство. Понимаете, что такое конкурсное производство? Это немедленная остановка предприятия и распродажа активов. И увольнение людей. Вот такая была ситуация. Хорошо, что мы это все остановили. Главам муниципалитетов говорю спасибо за терпение, потому что все ДРСУ у вас в подвешенном состоянии. Но что произошло из неприятного? На два месяца остановилась вся производственная деятельность. И долги по зарплате там сейчас есть. Мы поэтапно все это выправим, разумеется. Но самый эффективный период для выполнения дорожно-ремонтных работ мы пропустили.
Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан
Однако сейчас предприятие работает. Хабиров отметил важность дальнейшей работы по восстановлению предприятия, погашению задолженности по зарплате и продолжению дорожных работ.
Никаким чертям мы его никогда не отдадим. Оно работает. Минтрансу, аппарату правительства спасибо большое. Грамотно все отработали, так и должно быть. Жизнь очень конкурентная. Все борются за какие-то блага. Ладно бы боролись нормальным способом. На предприятии сейчас важно всё утрясти, «устаканить», выплатить задолженность по зарплате. Те работы, которые ещё возможно выполнить, нужно делать. Глав муниципалитетов и руководителей ДРСУ я прошу провести собрания в коллективах. Спокойно работайте и двигаемся дальше. Я так подробно всё это объяснил, потому что возня какая-то идёт вокруг этого. И я дал предельно объективную картину того, что происходило. Работаем дальше.
Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан
Руководитель региона призвал
глав муниципалитетов проявить терпение, так как все местные ДРСУ
(дорожно-ремонтные строительные управления) оставались в «подвешенном
состоянии».