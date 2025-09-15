Жители Башкирии смогут наблюдать сближение Луны и Юпитера

В ночь с 16 на 17 сентября у жителей Башкирии появится возможность наблюдать уникальное астрономическое явление – сближение Луны и Юпитера. Оба небесных тела будут видны после полуночи в восточной части созвездия Близнецов.

Как сообщили в Уфимском городском планетарии, 16 сентября Луна, находясь в фазе убывающего полумесяца, поднимется над горизонтом около 23:30. Она будет освещена Солнцем на 33%. Юпитер, являющийся самой яркой планетой на ночном небе, расположится чуть ниже Луны.

Небесные светила будут видны до рассвета, пока Юпитер не скроется в лучах Солнца. Луна будет видна и в течение дня и зайдет за горизонт на северо-западе около 18:15. Из-за быстрого движения Луны на следующую ночь она окажется уже слева от Юпитера.