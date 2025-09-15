В Уфе волонтеры помогают бездомным

Согреть не только теплыми вещами, но и горячим обедом. Группа уфимских волонтёров не первый год помогает тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Так, сегодня рядом с торговым центром «Меркурий» организовали благотворительный обед.

В последний раз в домашней атмосфере за стол он садился в 2017 году. И с тех пор горячие обеды в семейном кругу для Виталия Кирьянова остались лишь в воспоминаниях. Теперь самые близкие для него – такие же, как и он, бездомные люди и те, кто протягивает руку помощи в трудные моменты.

Аллея рядом с торговым центром «Меркурий» знакома им хорошо. Благотворительные обеды здесь организовывают регулярно. Владимир Уманцев вместе с другими волонтёрами приезжают сюда каждую субботу.

Прежде всего вера в Бога вдохновляет их заниматься благотворительностью, признаются волонтёры. Среди них есть и участники специальной военной операции, которые сами когда-то оказались в тяжёлой жизненной ситуации. События «за ленточкой» заставили многое переосмыслить и встать на путь истинный.