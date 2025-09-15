На озере Башкирии спасли птенца чомги

Недавно под окнами административного здания природного парка «Кандры-Куль» спасли птенца чомги. Малыш не выдержал дальнего перелёта. К счастью, он оказался в нужном месте, где его быстро заметили. Инспекторы парка аккуратно поймали птенца и перенесли к более глубоким водам.

Специалисты парка отметили, что чомги, хотя и водные птицы, выбирают для гнездования участки суши, которые сами себе мастерят. Обычно самка откладывает 3-4 яйца, из которых через 24 дня появляются малыши. Как только все птенцы вылупляются, чомги покидают гнездо. В течение следующих трёх недель малыши находятся на спине матери. В середине лета можно наблюдать, как мама-чомга плавает сптенцами. При опасности она прячет их под свои крылья и ныряет под воду. В конце первого месяца малыши уже могут плавать самостоятельно и учатся добывать себе пищу.