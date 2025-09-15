Боец СВО из Башкирии уничтожает дроны ВСУ

19-летний оператор РЭБ из Куюргазинского района выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Боец несёт службу в составе 56-го штурмового полка и ведёт радиоэлектронную борьбу с системами наведения противника. За свою службу молодой человек награждён медалями «За освобождение Курской области» и «Участнику специальной военной операции».
Боец родом из Кемеровской области. Его воспитывала бабушка, которая стала для него единственным близким человеком после потери матери. Именно она научила его готовить борщ, за который внук получил высокую оценку на экзамене.
Во время разговора с журналистом издания «Куюргаза» боец резко прервался, указав на необходимость прислушаться к обстановке, так как противник активно действует даже ночью.
Среди тех, с кем он делил все тяготы службы, — 23-летний боец 104-й дивизии Бах, 21-летний Левин, недавно ставший отцом, и 33-летний опытный военнослужащий «Колибри»..
Обращаясь к тем, кто остался в тылу — семьям, родным и близким, — «Шиша» пожелал сохранять силу духа и верить в лучшее.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Куюргаза».