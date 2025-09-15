Боец СВО из Башкирии уничтожает дроны ВСУ

19-летний оператор РЭБ из Куюргазинского района выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Боец несёт службу в составе 56-го штурмового полка и ведёт радиоэлектронную борьбу с системами наведения противника. За свою службу молодой человек награждён медалями «За освобождение Курской области» и «Участнику специальной военной операции».

Фото №1 - Боец СВО из Башкирии уничтожает дроны ВСУ

Боец родом из Кемеровской области. Его воспитывала бабушка, которая стала для него единственным близким человеком после потери матери. Именно она научила его готовить борщ, за который внук получил высокую оценку на экзамене.

Я же повар-кондитер! Профессиональное образование получил в Новокузнецком торгово-экономическом техникуме. Сразу после училища заключил контракт и с зимы 2025 года стал участником спецоперации. А повар, думаю, из меня получился бы неплохой. Правда, бабушкин борщ с пампушками и чесноком мне не повторить, у неё высший класс! Бабушка меня и тесто на пельмени научила делать. С прабабушкой, она дожила до 92 лет, ходил в лес по грибы и ягоды. Прадеда своего уже не помню: Роберт Пфлаумер был родом из Сибири, вернулся домой с войны в сорок пятом году. А вообще в нашем роду семь фронтовиков, и я горжусь ими.

позывной «Шиша»

Во время разговора с журналистом издания «Куюргаза» боец резко прервался, указав на необходимость прислушаться к обстановке, так как противник активно действует даже ночью.

Вот зараза, ищет! Они и ночью покоя не дают. С 2022 года многое на фронте изменилось: дронов вражеских немыслимое количество, охотятся круглосуточно! На чём мы остановились? Вы спрашивали о первом боестолкновении и своих эмоциях. Попал я под Курск. Как бы странно это ни звучало, но был поражён местными пейзажами. Да, среди разрушений и домов в копоти увидел красивую природу. В душе я немного поэт, может, поэтому сразу обратил на это внимание… А всё остальное было нашей работой. Есть поставленные задачи, есть враг, и выбор очевиден: либо ты его, либо он тебя. Страх здесь есть у каждого, не боятся только мёртвые, но страху поддаваться нельзя.

позывной «Шиша»

Среди тех, с кем он делил все тяготы службы, — 23-летний боец 104-й дивизии Бах, 21-летний Левин, недавно ставший отцом, и 33-летний опытный военнослужащий «Колибри»..

Обращаясь к тем, кто остался в тылу — семьям, родным и близким, — «Шиша» пожелал сохранять силу духа и верить в лучшее.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: издание «Куюргаза».

Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
Акции БСТ