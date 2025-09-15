Боец СВО из Башкирии уничтожает дроны ВСУ

Вот зараза, ищет! Они и ночью покоя не дают. С 2022 года многое на фронте изменилось: дронов вражеских немыслимое количество, охотятся круглосуточно! На чём мы остановились? Вы спрашивали о первом боестолкновении и своих эмоциях. Попал я под Курск. Как бы странно это ни звучало, но был поражён местными пейзажами. Да, среди разрушений и домов в копоти увидел красивую природу. В душе я немного поэт, может, поэтому сразу обратил на это внимание… А всё остальное было нашей работой. Есть поставленные задачи, есть враг, и выбор очевиден: либо ты его, либо он тебя. Страх здесь есть у каждого, не боятся только мёртвые, но страху поддаваться нельзя.

позывной «Шиша»